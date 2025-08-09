Вайб 90-х: Раскрыт секрет бешеной популярности Булановой и Кадышевой среди зумеров
Критик Иноземцев связал популярность Булановой и Кадышевой с нехваткой хитов
Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова обрели вторую волну популярности из-за нехватки хитов, полагает светский обозреватель и музыкальный критик Дмитрий Иноземцев. Он отметил, что сначала в Сети завирусились конкретные ролики с песнями звёзд и только потом к ним вернулась слава.
«Поэтому говорить о том, что именно тренд на песни, я бы не стал. Тут, скорее всего, воля случая, когда блогеры, стриммейкеры делают свои рилсы, видео и дополнительно вставляют песни...» — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В свою очередь музыкальный писатель Мария Денисова отметила, что рост популярности Кадышевой и Булановой среди зумеров связан с тем, что молодёжь зачастую растёт на любимых песнях своих родителей. Поэтому, по словам эксперта, тренд на артистов из девяностых и нулевых будет существовать ещё достаточно долго.
