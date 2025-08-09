Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:42

Вайб 90-х: Раскрыт секрет бешеной популярности Булановой и Кадышевой среди зумеров

Критик Иноземцев связал популярность Булановой и Кадышевой с нехваткой хитов

Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова обрели вторую волну популярности из-за нехватки хитов, полагает светский обозреватель и музыкальный критик Дмитрий Иноземцев. Он отметил, что сначала в Сети завирусились конкретные ролики с песнями звёзд и только потом к ним вернулась слава.

«Поэтому говорить о том, что именно тренд на песни, я бы не стал. Тут, скорее всего, воля случая, когда блогеры, стриммейкеры делают свои рилсы, видео и дополнительно вставляют песни...» — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В свою очередь музыкальный писатель Мария Денисова отметила, что рост популярности Кадышевой и Булановой среди зумеров связан с тем, что молодёжь зачастую растёт на любимых песнях своих родителей. Поэтому, по словам эксперта, тренд на артистов из девяностых и нулевых будет существовать ещё достаточно долго.

«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров
«Иванушки», Буланова и не только: Легенды 90-х выкатили новые ценники из-за зумеров

Ранее Кадышева обошла Shaman и Бузову по популярности. Теперь певица получает многомиллионные гонорары за стадионные концерты. Артистка даже планирует замахнуться на гонорар, покорившийся лишь Примадонне. Кстати, Кадышева меняет формат работы на волне хайпа.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Надежда Кадышева
  • Татьяна Буланова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar