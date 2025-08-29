Пока зумеров прёт, тётя Таня пашет за троих: 60 тысяч за билет и долги мужа за спиной у Булановой Оглавление «Сеня, дискотека!»: Как одно выступление сделало Буланову главной звездой для поколения в смартфонах 800 тысяч за 20 минут: узнали расценки Булановой на корпоративы после бума популярности Муж младше на 19 лет, долги на 13 миллионов: ради кого тётя Таня «бросилась в омут» Дарил кольца за миллион? Реальная история бизнеса мужа Булановой — без прикрас Сколько на самом деле зарабатывает Буланова? Считаем её доходы и стоимость недвижимости После Кадышевой порцию славы среди молодёжи получила другая звезда 90-х — Татьяна Буланова. Теперь её график концертов расписан, а цены на билеты взлетели в разы. Life.ru выяснил: деньги ей очень нужны — молодой муж весь в долгах. Как живёт Буланова? 28 августа, 21:20 Тетя Таня для зумеров: школьники пускаются в пляс под «Ясный мой свет». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Сеня, дискотека!»: Как одно выступление сделало Буланову главной звездой для поколения в смартфонах

Вслед за Надеждой Кадышевой зумеры открыли для себя 56-летнюю Татьяну Буланову. Хайп начался с её выступления на фестивале, которой прошёл в июле в ДК «Кристалл» — одной из самых популярных среди молодёжи площадок.

Настоящий фурор произвели главные хиты Булановой «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Школьники со студентами буквально пустились в пляс, не забывая снимать всё на камеру. В одночасье в мем превратилась «энергосберегающая» подтанцовка певицы. «Расслабленные» движения танцоров Булановой подхватили блогеры в Тиктоке. Эти рилсы стали множиться в геометрической прогрессии и собирать миллионы просмотров.

Оценив успех, руководство ДК «Кристалл» сходу пригласило Буланову и на следующий музыкальный фестиваль.

Студенты и школьники колбасятся под хиты Татьяны Булановой. Видео © Telegram / НЕБОЖЕНА

800 тысяч за 20 минут: узнали расценки Булановой на корпоративы после бума популярности

Из-за внезапно вернувшейся популярности звезда 90-х резко увеличила количество выступлений. Теперь график Булановой расписан до февраля следующего года. Концерты будут идти едва ли не каждый день, билеты раскупаются как горячие пирожки. Взять, например, запланированное на 19 сентября выступление певицы в петербургском клубе: в продаже уже осталось всего шесть билетов стоимостью до 64 тысяч рублей.





Когда нет концертов, Буланова работает на корпоративах. При этом в её райдере нет никаких роскошеств. Как выяснил телеграмм-канал SHOT, певица готова подстроиться под любой карман: за 800 тысяч рублей будет петь 20 минут, за 1 миллион рублей — 40 минут, за 1,5 млн — целый час.

Возможно, Татьяна Буланова так вкалывает из-за долгов Валерия Руднева, своего третьего мужа, который младше её на 19 лет.

Муж младше на 19 лет, долги на 13 миллионов: ради кого тётя Таня «бросилась в омут»

Татьяна Буланова однажды рассказывала, как встретила Валерия Руднева. Это произошло в конце 2019 года.

— Меня с ним познакомила Анна Семенович после концерта в Санкт-Петербурге. Говорит: «Давай пойдём, там женихи, я тебя познакомлю». Я вообще не поняла, кого она имеет в виду... И мы приехали в ресторан, где они сидели, Валера сидел. Аня тогда встречалась с его другом, — призналась Буланова.

К тому моменту певица пережила уже пару разводов и успела вырастить двух сыновей — Александра от брака с продюсером Николаем Тагриным и Никиту, которого родила от футболиста Владислава Радимова.

Татьяна Буланова и её третий супруг Валерий Руднев, который младше её на 19 лет. Фото © Telegram / Татьяна Буланова

Отношения между Татьяной Булановой и Валерием Рудневым завязались на первой же встрече. Уже через два месяца жених переехал к звёздной невесте. Она, по собственным словам, не спешила замуж. Но Руднев настоял. В этом браке артистка впервые взяла фамилию мужа.

— Что касается любви — бросаюсь в омут с головой. И будь что будет! — призналась Буланова.

Дарил кольца за миллион? Реальная история бизнеса мужа Булановой — без прикрас

Валерий Руднев — бывший профессиональный теннисист. Пик его спортивной карьеры — 210-е место в рейтинге ATP. Объём призового фонда, который он выиграл за всё время, равен 131 тысяче долларов. Однажды его подозревали в договорных матчах.

Сейчас Руднев бизнесмен в сфере ресторанов и доставки еды. Дела у него на бумаге идут не слишком успешно. Недавно налоговики включили его в негативный реестр как учредителя юрлиц, исключённых из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС с долгами перед бюджетом.

Валерий Руднев в прошлом теннисист. Фото © gotennis.ru

Четыре компании Руднева ликвидированы фискалами из-за недостоверно указанного юрадреса. Это были алкомагазины, столовые, кофейни и рестораны.

Ещё одна фирма — «Бостон галерея», где он числился основателем, — сейчас банкротится под бременем долгов в размере около 9 млн рублей. Под её управлением был закрывшийся ресторан Boston Seafood на Лиговском проспекте.

На данный момент у Валерия Руднева остаются два ресторанных предприятия: «ББ-Галерея» и «ББ-Мясницкая». Первое должно банку-кредитору 9,5 млн рублей. Второе не публикует доходы, работая по УСН.

Life.ru изучил базу судебных приставов. Оказалось, лично на Валерии Рудневе висит и продолжает расти долг в минус 13 млн рублей — это непогашенные просроченные кредиты и судебные взыскания имущественного характера.

Компания «ББ-Галерея» Руднева, как уже упоминалось, должна 9,5 млн рублей банку. Его фирма «Рейна» (одна из закрытых фискалами) должна свыше 1 млн рублей контрагентам. Остальные закрытые юрлица остались должны по мелочи пенсионному фонду и налоговой.

А жил Руднев в двушке за 10 млн рублей на окраине города возле аэропорта Пулково. Интересно, что до Булановой он уже встречался с женщиной значительно старше себя. Так, по некоторым данным, прежней его пассии было 54.



















В этом контексте сомнительными кажутся некоторые заявления певицы, где она хвалится щедростью своего третьего мужа. На помолвку она якобы получила от него ювелирное кольцо с бриллиантом за 700 тысяч рублей, а на свадьбу — ресторан «Гастрономика по-новому» в центре Санкт-Петербурга стоимостью 50 миллионов рублей. На самом деле это заведение изначально было записано на Александра Тагрина, старшего сына Булановой, а потом переписано на третьих лиц. Чистая прибыль там пока на уровне 2–3 млн рублей в год.

Сколько на самом деле зарабатывает Буланова? Считаем её доходы и стоимость недвижимости

У Татьяной Булановой есть ИП с основным видом деятельности «Организация обрядов». Доходы непрозрачны. Но, если верить утечкам данных за 2021 год, в этом период артистка могла заработать свыше трёх миллионов рублей. Значительно меньше её заработок мог быть в 2019-м — около двух миллионов. Выходит, чтобы погасить долги мужа, ей придётся экономить не один год.

Чем занимается ИП Татьяна Буланова. Фото © spark-interfax.ru

Буланова ещё владеет 17% долей в китайском ресторане San Si на улице Петровке возле Большого театра. Основным собственником является Иван Кукарских, основатель ресторанного синдиката Lucki Group. Это новое заведение: оно открылось всего лишь полтора месяца назад. Пока там лишь расходы, минус 16 млн рублей по итогам прошлого года.

Ресторан San Si на Петровке, где Татьяна Буланова владеет долей. Фото © Yandex Maps

Певица пользуется элитной недвижимостью в обеих столицах.

В Петербурге на Васильевском острове у неё две пятикомнатные квартиры. Одна стоимостью до 50 млн рублей в ЖК «Ван-Вителли» — это монолитно-кирпичный клубный дом премиум-класса с эркерами, панорамными окнами и симпатичным внутренним двориком. Вторая стоимостью около 40 млн рублей находится в дореволюционном неоклассическом особняке, признанном объектом культурной ценности.





Поинтереснее недвижимость певицы в Москве — четырёхкомнатная с лоджиями в построенном при Лужкове привилегированном ЖК. Примечательно его расположение: тихий безлюдный переулок возле архитектурно-паркового ансамбля усадьбы Найдёновых-Усачёвых недалеко от модного «Винзавода» и оживлённого Садового кольца. Стоимость около 60 млн рублей.

Ещё Буланова покупала для сдачи в аренду двушку в хрущёвке на территории столичного района Хорошёво-Мнёвники. Сейчас стоимость такой недвижимости на вторичном рынке — до 15 млн рублей. Сдавать можно за 60 тысяч в месяц.

Дом (слева) Татьяны Булановой в Москве. Фото © 2GIS

В Ленинградской области Татьяна Буланова владела двумя особняками. Один из них она покупала вместе со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым. Речь о странном здании цилиндрической формы на 24 сотках земли в фешенебельном посёлке «Западная Лица», который ещё называют «питерской Рублёвкой». Сейчас этот актив уже продан. Life.ru нашёл старые объявления о его продаже. Изначальная цена была 99 млн рублей, потом упала до 75 млн.

Вторым коттеджем Буланова владеет до сих пор. Он располагается на берегу истока реки Невы из Ладожского озера в одном из респектабельных посёлков Шлиссельбурга. Несколько лет назад туда приезжали телевизионщики из программы «На дачу», сделали ремонт, обустроили террасу и разбили английский сад. Стоимость актива может доходить до 30 млн рублей.





Авторы Пётр Егоров