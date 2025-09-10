Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 13:41

Ортопед рассказал, можно ли прокачать здоровье связок и суставов с помощью танцев Газманова

Ортопед Беляков: Танцы Газманова не вредят суставам при активном образе жизни

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В социальных сетях распространился новый тренд, в котором пользователи повторяют танцевальные движения из выступлений Олега Газманова. Народный артист даже в 74 года энергично двигается и не жалуется на здоровье. Травматолог-ортопед НКЦ 3 ФГБНУ им. Б.В. Петровского Дмитрий Беляков в беседе с Life.ru рассказал, поможет ли танец Газманова укрепить связки и суставы.

Специалист подчеркнул, что танцы, которые исполняет Газманов, несомненно положительно влияют на кровообращение, кровоснабжение и физическую нагрузку, что в целом полезно для хрящей, связок и суставов.

Танцы — это кровообращение, кровоснабжение, физическая нагрузка, которая благотворно влияет на хрящи, связки и суставы в целом. Однако бывают экстремальные танцы, которые могут привести к повреждению связочного аппарата. Поэтому не стоит переусердствовать, хотя те танцевальные номера, что исполняет Газманов, — могут быть полезны, но явно не сохранят ваши суставы.

Дмитрий Беляков

Травматолог-ортопед НКЦ 3 ФГБНУ им. Б.В. Петровского

Собеседник Life.ru отметил, что активность Газманова и его способность танцевать и прыгать в 74 года свидетельствует о хорошем состоянии суставов, мышц и опорно-двигательного аппарата. Врач уточнил, что при наличии заболеваний костей, таких как остеопения или остеопороз, экстремальные движения могут быть рискованными, вплоть до внутрисуставных переломов и гемартроза.

По словам специалиста, комплексный подход к здоровью суставов включает не только танцы, но и регулярную физическую активность, правильное питание, профилактику травм, физиотерапию и контроль веса. Также важны своевременная диагностика и лечение возможных проблем с суставами.

Напомним, ранее Life.ru писал, что зумеры запустили тренд под песню Газманова и увеличили гонорар певца до 7 млн рублей. Ранее вирусный успех уже повлиял на карьеру других артистов. Подтанцовка Татьяны Булановой также стала объектом массового внимания.

Екатерина Хмелева
