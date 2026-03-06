Россиянин почти ослеп после глотка индонезийского вина, но казанские врачи совершили чудо

Медики городской клинической больницы № 7 имени М.Н. Садыкова в Казани впервые в России восстановили зрение пациенту после отравления метанолом. Мужчина едва не ослеп после поездки в Индонезию. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам врачей, перед вылетом домой пациент выпил местное вино. Уже на следующий день появились тяжёлые симптомы: сильная рвота, слабость, дрожь, головокружение и боли в животе. После возвращения в Россию состояние ухудшилось — мужчина начал терять зрение на правый глаз. На третьи сутки пациента доставили в отделение острых отравлений ГКБ №7.

Врачи заподозрили отравление метанолом, хотя симптомы были нетипичными — обычно при таком поражении человек слепнет сразу на оба глаза. Химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови. Несмотря на начатое лечение, зрение продолжало ухудшаться: правый глаз почти полностью перестал видеть, проблемы появились и на левом.

Медицинская практика утверждает, что при полной слепоте после такого отравления зрение обычно не возвращается. Однако врачи продолжили интенсивную терапию, включая антидоты, очищение крови с помощью гемодиализа и гормональное лечение. Специалисты республиканской офтальмологической больницы сделали пациенту инъекции в орбиту глаз.

На третий день терапии мужчина заметил первые признаки улучшения — он смог увидеть свет от электронных часов. Через несколько дней начал различать текст на близком расстоянии. На десятый день лечения зрение почти полностью восстановилось. Сейчас пациент самостоятельно передвигается и выписан из больницы.

