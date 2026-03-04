Россиянка наглоталась швейных игл и чуть не погибла, её спасли врачи

Пациентка из Красногорска полтора месяца ходила с опасным грузом в животе. Врачи достали из неё четыре швейные иглы. 59-летняя женщина обратилась в больницу с болями. Диагностика показала: три иглы в брюшной полости и одна — в передней брюшной стенке, сообщили в Минздраве Московской области.

Женщину, проглотившую четыре швейные иглы спасли в Красногорске. Фото © пресс-служба Минздрава Московской области

Как выяснилось, пациентка проглотила их около месяца назад. За это время инородные предметы успели обрасти тканями. Заведующий первым хирургическим отделением Николай Мурашов рассказал, что сначала планировали лапароскопию, но из-за кровотечения пришлось делать лапаротомию с рассечением стенки. Иглы прошли через желудок, одна даже задела поджелудочную — её удалось сохранить.

Операция прошла успешно, после неё не было осложнений, женщину выписали. Врач предупреждает: проглоченные иглы могут перемещаться, прокалывать органы и вызывать сепсис. При таком ЧП нужно немедленно обращаться к медикам, а не пытаться справиться самостоятельно.

Ранее в Подмосковье 46-летняя жительница Красногорска обратилась в больницу с жалобой на застрявший в мочевом пузыре косметический карандаш, который она сама ввела через мочеиспускательный канал. Мотивы женщины остались неизвестны. Пациентку экстренно доставили в медицинское учреждение, после УЗИ и хирургического вмешательства карандаш извлекли, и женщину выписали.