«Не смотрите в глаза»: Как обезопасить себя при встрече с агрессивными психами весной

Весной на улицы города выползают агрессивные и неадекватные люди с психическими расстройствами. К ним добавляются также зависимые и треш-блогеры. Психиатр Андрей Шмилович и юрист Иван Соловьёв рассказали сайту MK.ru, как вести себя при встрече с такими персонажами.

По словам психиатра, сезонные колебания действительно существуют — они наиболее заметны при биполярном расстройстве, депрессии, а также могут влиять на тревожные состояния и расстройства шизофренического спектра. При этом он подчёркивает, что даже в период хорошего самочувствия важно продолжать терапию и быть внимательным к своему состоянию.

Юрист Соловьёв отмечает, что причина частых встреч с неадекватами кроется в разрушении советской психиатрической системы. Сейчас на улицах можно столкнуться с тремя категориями: люди с психическими заболеваниями, находящиеся под воздействием запрещённых веществ или алкоголя, а также треш-стримеры, скандалящие ради хайпа.

Главные правила безопасности: не вступать в конфронтацию, не пытаться снимать на телефон, не смотреть в глаза. Вместо этого — немедленно звонить 112, описывать ситуацию и, при необходимости, вызывать скорую. Следует трезво оценивать свои силы: под воздействием веществ даже хрупкий человек может стать опасным.

«Я тоже считаю, что не надо пытаться своим взглядом этого человека гипнотизировать. Закончиться всё может не очень хорошо. Если вы вступаете с ним в разговор, то смотрите куда-нибудь в район либо переносицы, либо подбородка», — советует юрист.

