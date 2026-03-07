В РПЦ посоветовали бороться с весенним обострением с помощью добрых дел и молитвы

Весеннее обострение требует не только врачебной помощи, но и духовной работы — молитвы, добрых дел и умения переключаться на хорошее. Об этом в беседе с РИАМО рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

Священник подчеркнул, что людям с серьёзными нарушениями нервной системы в первую очередь нужны врачи и лечение. Но если говорить о душевном состоянии, то с раздражением и тревогой можно справляться через веру.

«С раздражением нужно бороться прежде всего молитвой. Причём не только в период обострения, а постоянно», — пояснил Ильяшенко.

Он посоветовал заранее готовить себя к моментам внутреннего напряжения и не позволять эмоциям брать верх.

Также протоиерей рекомендовал больше шутить, говорить о приятном и не зацикливаться на негативе.

«Как говорил апостол Павел: «Побеждайте зло добром». Нужно стараться делать добрые дела и не проходить мимо возможности помочь другим», — заключил священник.

