В РПЦ поторопили депутатов с принятием закона о запрете рекламы оккультизма
В России пробуксовывает принятие закона о запрете оккультных услуг, хотя его текст давно был разработан. На это обратил внимание председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов во время заседания в Госдуме РФ.
«Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесён в Госдуму. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и Святейший Патриарх, и наш президент», — пояснил иерей.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что сатанизм*, услуги оккультного характера и люди, выдающие себя за колдунов, наносят реальный вред моральному состоянию россиян. Глава государства призвал к борьбе с подобными явлениями в обществе. А патриарх Кирилл попросил священников внимательнее следить за тем, не появляются ли на территории приходов «агрессивные светские психопрактики» и связанные с ними учреждения.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористов и экстремистов.