В РПЦ поторопили депутатов с принятием закона о запрете рекламы оккультизма

В России пробуксовывает принятие закона о запрете оккультных услуг, хотя его текст давно был разработан. На это обратил внимание председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов во время заседания в Госдуме РФ.

«Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесён в Госдуму. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и Святейший Патриарх, и наш президент», — пояснил иерей.

