В Госдуме предложили регистрировать поклонников Хэллоуина как религиозную группу

Ежегодно 31 октября в разных странах мира празднуют Хэллоуин. Но в России с 2023 года отношение к этому празднику стало неоднозначным из-за негативной реакции со стороны Русской Православной Церкви (РПЦ). Представители церкви утверждают, что празднование Хэллоуина не соответствует моральным и религиозным устоям российского общества. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Радио 1» подчеркнул необходимость честного освещения темы Хэллоуина.

«Хэллоуин — праздник религиозный. И отмечать его могут лишь те, кто придерживается данного религиозного течения. Течение для России крайне странноватое, мракобесное. Ну, мало ли, кто-то, действительно, может поклоняться тёмным силам, сатане и прочим», — пояснил парламентарий.

По мнению депутата, сторонники праздника могли бы оформить религиозную группу почитателей «мухоморопоклонников» и проводить свой Хэллоуин в рамках зарегистрированной организации. Отмечать его без официальной регистрации – это прямое нарушение российского законодательства, так как все религиозные ритуалы должны осуществляться только официально зарегистрированными общинами и организациями, подытожил Милонов.

А ранее в России предложили заменить мрачный Хэллоуин на традиционный фестиваль урожая. Депутат Михаил Ветров отметил, что популярность Хеллоуина в РФ навязывается через западный кинематограф и поп-культуру, а сам праздник, по его словам, пропагандирует оккультизм и поклонение «тёмным силам».