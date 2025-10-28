В России предложили заменить мрачный Хэллоуин на традиционный фестиваль урожая

В России следует вместо Хэллоуина праздновать традиционный фестиваль урожая. С таким призывом обратился депутат Михаил Ветров к министру просвещения Сергею Кравцову. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Ветров считает, что популярность Хеллоуина в России навязывается через западный кинематограф и поп-культуру, а сам праздник, по его словам, пропагандирует оккультизм и поклонение «тёмным силам», что вредит морально-нравственному воспитанию молодёжи. При этом стремление детей и подростков к совместным мероприятиям в «мрачный» осенний период можно было бы направить в более подходящее русло.

«Прошу вас рассмотреть возможность вытеснения и замены деструктивного Хеллоуина из отечественных школ и учебных заведений традиционным фестивалем урожая, который как раз проходил в нашей стране в этот сезон», — сказано в тексте письма.

Формат праздника предполагает, что ученики приносят в классы собственные заготовки, закрутки, тыквы, кабачки, делятся историями о походах за грибами и ягодами, поездках на природу, а также обмениваются секретами активного отдыха и садоводства. По мнению автора, такой подход поможет укреплять связь с национальными традициями.

Ранее в России предложили приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма, поскольку символика нечистой силы, тьмы и мрака наносит вред детской психике. Депутаты считают, что это подрывает традиционные ценности, навязывая чуждые нам идеологии.