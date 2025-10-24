Труп в мешке и кровь: Россиян ужаснули извращённые декорации к Хэллоуину в детском центре

В Абакане (Хакасия) сотрудники крупнейшего торгового центра города «Софт-парк» решили украсить помещение к Хэллоуину. Вместо красивых тыкв появились кровавые стены, вспоротые животы у привязанных в позе БДСМ игрушек, и трупы в мешках. Историей жутких украшений поделилась местная жительница Екатерина в своём Telegram-канале.

Жуткими инсталяциями для детей на Хэллоуин украсили ТЦ в Абакане. Фото © Telegram / Mamazanuda

«На прошедших выходных мы с Артёмом сходили в детский центр на празднование дня рождения дочери подруги. Сама подруга была в огромном замешательстве от сочных декораций к Хэллоуину. Я уже ни раз поднимала темы психотоксичных игрушек... Но это просто кошмар! Эта экспозиция находится в одном из крупнейших развлекательных центров для дошколят в республике», — написала женщина.

Екатерина уверена, что подобная «жуть» может негативно повлиять на психику малышей, и сравнила это с тем, как «запугивают детей на Западе». Женщина предположила, что сотрудники ТЦ, пытаясь проявить креативность, не осознали, что их «извращённые инсталляции» могут травмировать подрастающее поколение.

Как выяснилось позже, шокирующая экспозиция была создана персоналом не для детей, а для хеллоуинской вечеринки самих сотрудников. Руководство утверждало, что у работников есть право на свои развлечения. Однако этот аргумент не выдержал критики, поскольку «праздничное» оформление было размещено прямо на входе. В итоге возмущённые родители коллективно обратились с жалобами в Роспотребнадзор, Минкультуры и к уполномоченному по правам ребёнка в Хакасии.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил юридически приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма. Это позволит эффективно противодействовать распространению западного праздника в России. Иванов считает Хэллоуин чуждым российской культуре и опасным для детей, поскольку символика нечистой силы и мрака оказывает негативное влияние на их неокрепшую психику.