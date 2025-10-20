Зоозащитник объяснила, почему чёрных кошек разбирают из приютов перед Хэллоуином

В России спрос на чёрных кошек возрастает в преддверии Хэллоуина. Хотя популярность западного праздника в стране падает, люди предпочитают устраивать эффектные фотосессии на мистическую тематику в этот день, где котам отводится почётное место. Об этом заявила «Постньюс» зоозащитник Анастасия Комагина.

«В зоозащитной сфере всегда пишут о стоп-пристрое с 1 октября по 10 ноября. Особенно про чёрных кошек. Но живодёрами только пугают. На самом деле большинство использует животных как реквизит для фото», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что владельцы кошек в Москве чаще всего выбирают традиционные русские имена для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. При этом среди собак популярны иностранные клички, например, Джек и Тайсон.