18 октября, 11:19

Москвичи чаще дают кошкам русские имена, а собакам — «импортные». Названы самые популярные

Обложка © Life.ru

Владельцы кошек в Москве чаще всего выбирают традиционные русские имена для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. При этом среди собак популярны иностранные клички, например, Джек и Тайсон, рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

«Вот такое интересное соотношение: владельцы кошек предпочитают русские имена, а собак — «импортные», — сказал Сауткин.

Он отметил, что количество домашних животных в столице постоянно растёт. Сегодня жителям Москвы необходимо общение, тепло и радость, которые дарят питомцы, поэтому в городе постоянно увеличивается число собак, кошек и других домашних животных.

Учёные объяснили, узнают ли собаки и кошки себя в зеркале

Ранее стало известно, что в Госдуме выступили с предложением ограничить число домашних животных, которых можно держать в квартирах, объясняя это необходимостью снизить санитарные риски и защитить интересы соседей. В то же время, юрист выразил несогласие с этой идеей, назвав её несправедливой и чрезмерно формальной.

