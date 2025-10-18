Москвичи чаще дают кошкам русские имена, а собакам — «импортные». Названы самые популярные

Владельцы кошек в Москве чаще всего выбирают традиционные русские имена для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. При этом среди собак популярны иностранные клички, например, Джек и Тайсон, рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

«Вот такое интересное соотношение: владельцы кошек предпочитают русские имена, а собак — «импортные», — сказал Сауткин.

Он отметил, что количество домашних животных в столице постоянно растёт. Сегодня жителям Москвы необходимо общение, тепло и радость, которые дарят питомцы, поэтому в городе постоянно увеличивается число собак, кошек и других домашних животных.