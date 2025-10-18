Москвичи чаще дают кошкам русские имена, а собакам — «импортные». Названы самые популярные
Обложка © Life.ru
Владельцы кошек в Москве чаще всего выбирают традиционные русские имена для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. При этом среди собак популярны иностранные клички, например, Джек и Тайсон, рассказал в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
«Вот такое интересное соотношение: владельцы кошек предпочитают русские имена, а собак — «импортные», — сказал Сауткин.
Он отметил, что количество домашних животных в столице постоянно растёт. Сегодня жителям Москвы необходимо общение, тепло и радость, которые дарят питомцы, поэтому в городе постоянно увеличивается число собак, кошек и других домашних животных.
Ранее стало известно, что в Госдуме выступили с предложением ограничить число домашних животных, которых можно держать в квартирах, объясняя это необходимостью снизить санитарные риски и защитить интересы соседей. В то же время, юрист выразил несогласие с этой идеей, назвав её несправедливой и чрезмерно формальной.
