Учёные объяснили, узнают ли собаки и кошки себя в зеркале

Лишь немногие виды животных, такие как человекообразные обезьяны и дельфины, проходят зеркальный тест и демонстрируют самосознание, в то время как домашние питомцы в их число не входят. Основные выводы экспертов привела доктор Дженнифер Коутс на онлайн-ресурсе PetMD.

Классический тест, разработанный Гордоном Гэллапом, предполагает, что животное должно узнать в отражении себя и проявить интерес к метке, нанесённой на его собственное тело. Собаки часто сначала воспринимают отражение как другую особь, но теряют интерес, не обнаружив запаха. Кошки, особенно взрослые, обычно быстро понимают, что отражение не представляет угрозы или интереса, и игнорируют его.

Неспособность пройти этот тест не говорит о недостатке интеллекта. По оценке учёных, кошки и собаки ориентируются в мире в первую очередь с помощью обоняния, а не зрения, и их эволюция не требовала развития самопознания в ущерб другим навыкам, более важным для выживания.

«Хотя невозможно точно узнать, что происходит в голове у кошки, когда она видит своё отражение в зеркале, её реакция похожа на реакцию кошек, когда они неожиданно сталкиваются с другой кошкой. Их дополнительное замешательство можно легко объяснить тем, что, хотя они и видят другую кошку, они не могут почувствовать её запах, услышать или потрогать», — отметила доктор Дженнифер Коутс.

