Учёные открыли феномен «игрушечной одержимости» у собак

У некоторых собак может развиваться сильная привязанность к определённой игрушке, заставляющая их игнорировать пищу и внимание владельца. О таком открытии сообщило популярное научное издание Popular Science со ссылкой на масштабное исследование.

Как разъяснила нейробиолог Стефани Ример из австрийского Института исследований Мессерли, отдельные питомцы действительно демонстрируют выраженное предпочтение одной игрушке, иногда пренебрегая ради неё даже лакомством.

В эксперименте, который охватил 105 животных разных пород и возрастов, специалисты наблюдали за поведением собак в присутствии их любимых предметов и анализировали анкеты, заполненные хозяевами. В результате у 33 испытуемых была зафиксирована явная поведенческая модель, напоминающая зависимость. Она проявлялась в постоянной концентрации на игрушке, потере интереса к еде и общению, а также в упорных попытках её достать, даже если приходилось преодолевать препятствия.

По словам исследователей, привычки, сформировавшиеся в раннем щенячестве, в возрасте от двух до шести месяцев, в дальнейшем могут предопределять возникновение такого поведения у взрослой особи. Наиболее ярко подобная склонность к фиксации на предметах наблюдается у малинуа, бордер-колли и лабрадоров-ретриверов.

Эксперты подчёркивают, что, несмотря на пользу игрушек для поощрения, важно делать акцент на разнообразии активностей и совместных играх с владельцем.

