Юрист раскритиковал инициативу об ограничении числа животных в квартирах

Юрист Данила Семёнов раскритиковал законодательную инициативу депутатов Государственной думы, предлагающую ввести ограничения на количество домашних животных в зависимости от площади жилья. В комментарии для «Постньюс» эксперт назвал данную меру как несправедливую и чрезмерно формализованную.

«Сама мера «одно животное на 18 кв. м» выглядит чрезмерно формальной, поскольку сводит регулирование лишь к механическому учёту площади. При этом не принимаются во внимание другие важные обстоятельства — санитарное состояние квартиры, здоровье и количество самих животных, а также отсутствие жалоб соседей и фактическое соблюдение норм содержания», — заявил Семёнов.

По профессиональному мнению юриста, домашние животные представляют собой имущество граждан, поэтому введение количественных ограничений является прямым вмешательством в право собственности. Семёнов подчеркнул, что государство может устанавливать подобные ограничения исключительно при наличии законных оснований, таких как защита здоровья граждан, обеспечение прав соседей или общественной безопасности.

К слову, эксперт обратил внимание на отсутствие в предложенных поправках к закону «Об ответственном обращении с животными» комплексного подхода, который учитывал бы реальные условия содержания питомцев. При этом юрист отметил, что предлагаемые изменения всё же содержат определённые исключения, допускающие временное превышение установленных норм в случаях рождения потомства до достижения детёнышами шестимесячного возраста.