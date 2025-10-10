В Думе предложили законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко планирует внести в Госдуму законопроект, который вводит ограничение на количество домашних животных, проживающих в квартире. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на текст соответствующего документа.

Парламентарий предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Законопроект предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади допускается содержание не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

Временное превышение указанных норм допускается исключительно в случае рождения потомства — до достижения детёнышами возраста шести месяцев. При этом, ограничения не будут распространяться на собак-проводников.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство не предусматривает ограничений на содержание домашних животных, что часто приводит к ухудшению санитарных условий и нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Нередки случаи, когда в обычных квартирах содержится от 15 до 20 и более животных, что создаёт угрозу для здоровья проживающих и нарушает комфорт соседствующих граждан.

Ранее партия «Новые люди» инициировала разработку законопроекта, который позволит владельцам домашних животных получать налоговый вычет на ветеринарные услуги. Как отмечает депутат Госдумы Олег Леонов, данная мера является справедливой и будет способствовать контролю за здоровьем не только питомцев, но и людей.