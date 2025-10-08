В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги ветеринаров

«Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги», — сказал он журналистам. По мнению парламентария, данная мера является справедливой и будет способствовать контролю за здоровьем не только питомцев, но и людей.

Ранее Life.ru писал, что осенью увеличивается риск инфекций и паразитов у домашних животных. Мороз, сырость и резкая смена температуры ослабляют защиту животных перед вирусами и бактериями. Больше других рискуют заболеть щенки, старые собаки и те, у кого есть постоянные проблемы со здоровьем. Даже если животное почти не гуляет, риск остается, потому что микробы попадают в квартиру с воздухом, едой или на вещах хозяев.