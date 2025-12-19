Сатанизм*, услуги оккультного характера и люди, выдающие себя за колдунов, наносят реальный вред моральному состоянию россиян. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Полностью согласен, сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова. Наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому», — подтвердил глава государства.

Путин призвал бороться с подобными явлениями в обществе. При этом российский лидер отметил, что в этом вопросе важна аккуратность и соблюдение прав человека.