Путин: Сатанизм*, оккультизм и «колдуны» наносят реальный вред россиянам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Сатанизм*, услуги оккультного характера и люди, выдающие себя за колдунов, наносят реальный вред моральному состоянию россиян. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
«Полностью согласен, сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова. Наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому», — подтвердил глава государства.
Путин призвал бороться с подобными явлениями в обществе. При этом российский лидер отметил, что в этом вопросе важна аккуратность и соблюдение прав человека.
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о том, во что он верит. Владимир Путин ответил лаконично: «В Господа, который никогда не оставит Россию». А ещё он рассказал о своём отношении к дружбе, пояснив, что она должна быть бескорыстной и добавив, что своими друзьями считает людей, которые ведут себя достойно.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористов и экстремистов.