Рецидивист из Ленобласти зверски забил беспомощную мать, нанеся ей 94 удара

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственной матери с особой жестокостью и в оскорблении полицейских. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 30 мая 2025 года обвиняемый, будучи пьяным, в квартире в посёлке Луга-3 на почве личной неприязни жестоко избил 83-летнюю мать, находившуюся в беспомощном состоянии. Он нанёс ей не менее 94 ударов руками и ногами по жизненно важным органам. Женщина скончалась на месте.

При задержании мужчина, понимая, что его поймали на месте преступления, публично оскорбил сотрудников полиции. Ранее он уже был неоднократно судим. Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Похожая история произошла в Архангельской области в феврале. Там 17-летний подросток, будучи дома, нанёс спящей маме несколько ударов ножом, после чего довольно нехитрым образом попытался скрыть преступление.