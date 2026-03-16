«Авель и Каин»: Россиянка пять дней прожила с трупом сына, убитого старшим братом
Картина «Каин и Авель». Обложка © wikipedia / художник Джеймс Тиссо
Житель Екатеринбурга, предположительно, убил младшего брата и спрятал тело в шкафу. Мать обнаружила труп только через пять дней, сообщает источник URA.ru в экстренных службах. По предварительной версии, убийство произошло в ходе словесного конфликта.
«Тело обнаружили в мастерской, которая расположена в одной из комнат квартиры на улице Мира. Подозреваемого ищут», — уточнил собеседник издания.
Ранее во Владикавказе задержали несовершеннолетнего, который жестоко расправился с собственной сестрой. Родители ушли из дома, а когда вернулись — нашли тело 14-летней школьницы. Она была ещё жива, но находилась в тяжёлом состоянии. В больнице пострадавшая скончалась.
