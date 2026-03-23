Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 12:36

В Москве приговорили криминального «положенца» Абдыгапарова к 9 годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Московский городской суд приговорил криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в мессенджере MAX.

По данным следствия, в ноябре 2020 года 33-летний Абдыгапаров получил статус «положенца» с одобрения вора в законе и использовал его для координации работы преступных групп, разрешения споров, распределения доходов и назначения «смотрящих».

Суд вынес приговор с учётом позиции государственного обвинителя по статье 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.

Ранее в Челябинской области силовики накрыли ОПГ, год кошмарившую местный бизнес. Десять из них уже заключены под стражу.

Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar