В Москве приговорили криминального «положенца» Абдыгапарова к 9 годам колонии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo
Московский городской суд приговорил криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в мессенджере MAX.
По данным следствия, в ноябре 2020 года 33-летний Абдыгапаров получил статус «положенца» с одобрения вора в законе и использовал его для координации работы преступных групп, разрешения споров, распределения доходов и назначения «смотрящих».
Суд вынес приговор с учётом позиции государственного обвинителя по статье 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.
