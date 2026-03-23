Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 12:00

В Челябинской области силовики накрыли ОПГ, год кошмарившую местный бизнес

В Челябинской области задержаны участники ОПГ за вымогательство у бизнесменов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В Челябинской области силовики провели масштабную операцию по задержанию членов преступной группировки. Фигурантов подозревают в систематическом вымогательстве денег и активов у местных коммерсантов. В результате рейда в отделы полиции доставили более двух десятков человек.

Задержание ОПГ в Челябинской области. Видео © MAX / Ирина Волк

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере MAX, десятерым задержанным уже избрана мера пресечения в виде ареста Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники главка уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.

По данным следствия, противоправная деятельность велась на территории субъекта на протяжении всего прошлого года. Злоумышленники выбирали жертвами представителей местного бизнеса.

В ведомстве уточнили, что фигуранты действовали жёсткими методами. Они оказывали давление на предпринимателей, прибегая к угрозам физической расправы и уничтожения имущества, чтобы завладеть чужими средствами и активами.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители устанавливают все эпизоды незаконной деятельности, а также проверяют причастность к ним других возможных соучастников.

На Урале задержан второй лидер экстремистской ОПГ «Махонинские»*
На Урале задержан второй лидер экстремистской ОПГ «Махонинские»*

Никита Никонов
