В Челябинской области силовики накрыли ОПГ, год кошмарившую местный бизнес

В Челябинской области силовики провели масштабную операцию по задержанию членов преступной группировки. Фигурантов подозревают в систематическом вымогательстве денег и активов у местных коммерсантов. В результате рейда в отделы полиции доставили более двух десятков человек.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере MAX, десятерым задержанным уже избрана мера пресечения в виде ареста Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники главка уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.

По данным следствия, противоправная деятельность велась на территории субъекта на протяжении всего прошлого года. Злоумышленники выбирали жертвами представителей местного бизнеса.

В ведомстве уточнили, что фигуранты действовали жёсткими методами. Они оказывали давление на предпринимателей, прибегая к угрозам физической расправы и уничтожения имущества, чтобы завладеть чужими средствами и активами.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители устанавливают все эпизоды незаконной деятельности, а также проверяют причастность к ним других возможных соучастников.