В Челябинской области завершён розыск одного из лидеров давно действующей преступной группировки «Махонинские»*: 59-летний Андрей Махонин задержан в Каслинском районе сотрудниками УФСБ, ОБОП ГУ МВД и следователями СК России.

На Урале задержан второй лидер экстремистской ОПГ «Махонинские»*. Видео © Следком

Братья Андрей и Александр Махонины создали организованное преступное сообщество ещё в 1990-х годах. Группировка занималась вымогательствами, разбоями, грабежами, похищениями людей, силовым переделом сфер экономического влияния, запугиванием жителей региона и конкурентов, а также неправомерным оборотом средств платежей и другими тяжкими преступлениями. Часть доходов легализовывалась через подконтрольный бизнес — рынки, рестораны, развлекательные комплексы, торговлю алкоголем и товарами (включая захват колхозного рынка в 1999 году и приобретение зданий под увеселительные заведения). Участники придерживались идеологии запрещённого в РФ движения АУЕ*.

В ноябре 2025 года Советский райсуд Челябинска по иску Генпрокуратуры признал объединение «Махонинские»* экстремистским, запретил его деятельность на территории России, а имущество участников и связанных лиц (недвижимость, предприятия, автомобили) на сумму от 2,5 до 5,2 млрд рублей обратили в доход государства.

Александр Махонин (64 года) был задержан в октябре–ноябре 2025 года сразу после оглашения судебного решения, ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Андрей Махонин скрывался от следствия более трёх месяцев, был объявлен в федеральный и международный розыск; теперь ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ и ряду других эпизодов (похищение человека, разбой, вымогательство и др.), следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Расследование продолжается: всего по делу проходят 15 человек в возрасте от 20 до 64 лет, выявляются новые эпизоды преступной деятельности и собирается доказательная база.

Ранее стало известно о задержании участника ОПГ в Грузии по запросу российских спецслужб. Им оказался 60-летний россиянин Михаил Тимофеев — известный соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который возглавлял кровавую ОПГ «Моисеевские». Банда действовала под прикрытием спортивного клуба «Моисей», от которого и получила свое название. Она контролировала ряд территорий в Хабаровске. В 2011 году Тимофеев был арестован и осуждён за вымогательство на восемь лет. После освобождения из колонии в 2019 году он немедленно покинул Россию не без оснований.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.