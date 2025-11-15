Россия и США
15 ноября, 08:05

Организатора ОПГ «Махонинские»* задержали в Челябинске

Обложка © Life.ru

Организатор преступного сообщества «Махонинские»* Александр Махонин** был задержан правоохранительными органами сразу после того, как суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества объединения на сумму 2,5 миллиарда рублей. Одновременно с этим суд признал саму организацию экстремистской, о чём сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Челябинска.

«После окончания судебного заседания организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич** задержан сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУМВД России по области на крыльце здания», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что в отношении самого Махонина** и других участников его группировки было возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье 210 Уголовного кодекса России, предполагающей ответственность за организацию преступного сообщества.

Суд Челябинска запретил ОПГ «Махонинские»* и национализировал их имущество
Напоминаем, что с конца октября началось масштабное изъятие имущества, принадлежащего структурам «Махонинских»*. В список арестованных объектов уже вошли «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», а также такие компании, как «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис» и «Медхимпро». Также под арестом оказалась компания «Аквалэнд», в собственности которой находится «Атлантида». Финансовые операции Андрея Махонина** приостановлены в связи с блокировкой его счетов.

*Признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена в РФ.

**Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Челябинская область
