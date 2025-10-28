Россия и США
28 октября, 16:04

В Челябинске начали арестовывать объекты «Махонинских» по иску Генпрокуратуры

Обложка © Life.ru

В Челябинске приставы начали арестовывать объекты, находящиеся в собственности объединения «Махонинские», которое Генпрокуратура РФ требует по суду признать экстремистским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Московские приставы начали накладывать аресты на активы объединения «Махонинские» в Челябинске. Все исполнительные листы по разбирательству выдаются Советским районным судом Челябинска», — отметил собеседник агентства.

Под арестом уже оказались «Юрьевский торговый комплекс», магазин «Ткани», фирмы «Армада», «Надежда», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро», а также арестована компания «Аквалэнд», во владении которой находится «Атлантида». Счета Андрея Махонина, стоящего во главе объединения, заблокированы. Предположительно, братья Махонины находились в тесных контактах с челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и экс-владельцем национализированного «Южуралзолота» Константином Струковым. Основатели объединения также занимались незаконным выводом денег за рубеж.

Напомним, Генеральная прокуратура России направила в суд иск о признании экстремистским и запрете объединения «Махонинские» в Челябинске. Ответчиками по делу проходят 16 физических лиц, включая братьев Александра и Андрея Махониных, их родственников и знакомых, а также семь коммерческих организаций, находящихся под их контролем. Обвинение требует обратить в доход государства активы на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. По данным следствия, в основе деятельности объединения лежат идеи международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Братья Махонины начали свою работу ещё в 1990-е годы.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

