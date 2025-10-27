ГП требует признать экстремистским объединение «Махонинские» и изъять активы на 2,5 млрд

В Челябинске Генеральная прокуратура России направила в суд иск о признании экстремистским и запрете объединения «Махонинские». Как сообщает «Коммерсантъ», ответчиками по делу проходят 16 физических лиц, включая братьев Александра и Андрея Махониных, их родственников и знакомых, а также семь коммерческих организаций, находящихся под их контролем. ГП требует обратить в доход государства активы на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Согласно материалам надзора, проведённого прокуратурой и ФСБ, в основе деятельности объединения лежат идеи международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Отмечается, что братья Махонины создали объединение ещё в 1990-е годы.

В исковом заявлении указано, что «Махонинские», пользуясь неформальными связями с представителями власти и правоохранительных органов, систематически занимались вымогательством, грабежами, разбоями, силовым переделом сфер экономического влияния и запугиванием конкурентов.

Ранее Life.ru сообщал о задержании нескольких женщин по уголовному делу о хищении средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. В их оказалась сотрудница полиции. Общее количество задержанных по этому делу превысило 30 человек.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.