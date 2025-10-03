Российский суд запретил «воровские» обои и «блатные» тосты в интернете

Апатитский городской суд вынес решение о блокировке двух сайтов, содержащих материалы, связанные с «блатными» тостами и обоями для мобильных устройств. Иск о запрете этих ресурсов был подан прокуратурой города.

В результате проверки интернет-ресурсов прокуратура выявила сайты, распространяющие запрещённые символы и материалы экстремистского движения АУЕ.*. На этих сайтах были обнаружены тексты, стилизованные под криминальный жаргон, и изображения для мобильных устройств, пропагандирующие преступный образ жизни.

На момент инспекции веб-ресурсы не числились в Едином реестре запрещенных сайтов и были доступны для свободного просмотра. Судебное разбирательство установило, что представленная на них информация содержит признаки пропаганды экстремизма и способна вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Ранее Life.ru сообщал, что суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ* - номерами на 2 тысячи рублей. Постановили, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

