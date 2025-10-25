Несколько женщин арестованы за вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево

Несколько женщин арестованы по уголовному делу о хищении денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево», среди задержанных — сотрудница полиции. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

Среди арестованных находятся так называемые «попрошайки» и одна сотрудница полиции аэропорта, при этом три женщины уже полностью признали свою вину. Всего по делу задержано более 30 человек, включая предполагаемого организатора преступной схемы Алексея Кабочкина.

Следствие устанавливает, что фигуранты выбирали бойцов СВО в качестве жертв, предлагая им такси по завышенным ценам — например, поездка за 2 тысячи рублей могла закончиться требованием 40 или даже 90 тысяч рублей.

В случае отказа злоумышленники угрожали физической расправой. Также имеются эпизоды, когда у военных похищали крупные суммы с банковских карт через терминал после совместного распития спиртного. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 3 миллиона рублей.