7 октября, 05:34

Группу «попрошаек» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В рамках расследования уголовного дела о хищениях денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево задержана группа лиц, выдававших себя за нуждающихся. По данным осведомлённого источника РИА «Новости», они давили на жалость и просили у военных деньги якобы на покупку билетов, а полученные средства присваивали.

«Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников СВО. Половину из них уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности», — отметил собеседник агентства.

Один из потерпевших рассказал в показаниях, как при пересадке в Москву к нему подошла девушка, уверившая, что вместе с сестрой опоздала на рейс, попросила 15 тысяч рублей на новый билет и пообещала вернуть деньги — но ничего не вернула. По делу арестованы почти 30 человек, среди которых, по версии следствия, организатор ОПГ Алексей Кабочкин и другие участники преступного сообщества.

Ранее Life.ru рассказывал о банде таксистов, которые предлагали людям возле Шереметьево довезти их до точки за адекватную цену, а в процессе поездки завышали её стоимость в сотни раз. В итоге в рамках уголовного дела были арестованы шесть фигурантов. Предполагаемый глава ОПГ заявлял, что был вообще не в курсе тёмных делишек его сотрудников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владимир Озеров
