Предполагаемый глава ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО

Предполагаемый глава организованной преступной группы Алексей Кабочкин не знал о хищениях у бойцов специальной военной операции (СВО). Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник, задержанный наказывал таксистов и заставлял их возмещать ущерб, если узнавал о таких случаях.

«Согласно показаниям одного из таксистов, Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО, они предпринимали меры для возмещения ущерба», — рассказал источник СМИ, ссылаясь на показания одного из фигурантов уголовного дела.

Кабочкин являлся владельцем транспортной компании, а Боглаев отвечал за порядок в ней.

По делу о хищениях у ветеранов СВО в аэропорту Шереметьево задержаны порядка 30 человек. По версии следствия, задержанные входят в состав организованного преступного сообщества. Некоторые эпизоды связаны с завышенными ценами на услуги такси. Как утверждает Дмитрий Боглаев, он самостоятельно вычислил лиц, причастных к хищениям, и вернул порядка 700 тысяч рублей одному из пострадавших.

