17 сентября, 01:46

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что Дмитрий Боглаев, один из фигурантов дела о хищениях денежных средств в аэропорту Шереметьево у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), имеет благодарность за оказание помощи российским бойцам. Об этом уведомляет РИА «Новости».

«Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты», — заявил защитник.

Адвокат добавил, что брат его подзащитного сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Сам Боглаев, по словам Чигилейчика, тоже хотел отправиться на СВО, но не смог из-за проблем со здоровьем. Вместо этого он регулярно доставлял гуманитарную помощь.

Ранее Боглаев заявил следствию о том, что самостоятельно нашёл виновных в хищениях и вернул около 700 тысяч рублей одному из потерпевших. По данному делу арестовано около 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина.

Напомним, Басманный суд Москвы ранее арестовал шестерых обвиняемых по делу о кражах, вымогательстве и мошенничестве в отношении участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Следствие полагает, что задержанные являлись членами организованного преступного сообщества. Ряд эпизодов связан с завышением цен на услуги такси.

