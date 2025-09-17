Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

Адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что Дмитрий Боглаев, один из фигурантов дела о хищениях денежных средств в аэропорту Шереметьево у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), имеет благодарность за оказание помощи российским бойцам. Об этом уведомляет РИА «Новости».

«Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты», — заявил защитник.

Адвокат добавил, что брат его подзащитного сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Сам Боглаев, по словам Чигилейчика, тоже хотел отправиться на СВО, но не смог из-за проблем со здоровьем. Вместо этого он регулярно доставлял гуманитарную помощь.