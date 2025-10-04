Валдайский форум
4 октября, 09:25

Обвиняемому в убийствах миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное заключение

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, которому предъявлены обвинения в двух убийствах и покушении, может быть приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщил РИА «Новости» юрист Александр Хаминский, возглавляющий центр правопорядка в Москве и Московской области.

Он уточнил, что предпринимателю вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями об убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, и о покушении на убийство. Согласно заявлению юриста, в случае признания Сулейманова виновным, суд будет принимать во внимание отягчающие обстоятельства, в том числе мотивы и роль каждого члена преступного сообщества.

«Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное содействие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится», — добавил специалист.

По его мнению, бизнесмену грозит реальное и строгое наказание.

В деле миллиардера Сулейманова о заказных убийствах могут появиться новые эпизоды
Напомним, Сулейманову предъявлены обвинения в причастности к убийству Георгия Таля, занимавшего пост руководителя Федеральной службы финансового оздоровления, в 2004 году. Кроме того, он является фигурантом дела о гибели Геннадия Борисова, возглавлявшего профсоюзный комитет авиакомпании «Внуковские авиалинии», убитого в 1999 году. В настоящий момент бизнесмен находится под арестом.

