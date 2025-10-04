Обвиняемому в убийствах миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное заключение

Он уточнил, что предпринимателю вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями об убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, и о покушении на убийство. Согласно заявлению юриста, в случае признания Сулейманова виновным, суд будет принимать во внимание отягчающие обстоятельства, в том числе мотивы и роль каждого члена преступного сообщества.