В деле миллиардера Сулейманова о заказных убийствах могут появиться новые эпизоды

Следственный комитет РФ намерен проверить бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации заказных убийств, на предмет его причастности к другим тяжким преступлениям. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«В уголовном деле Сулейманова могут появиться новые эпизоды. Проверяется его причастность к другим тяжким преступлениям», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что помимо организации двух давних убийств, Сулейманову инкриминируют и покушение на убийство в 2021 году. Тогда, по данным следствия, жертве удалось выжить.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в причастности к убийству, совершённому несколько лет назад. СМИ связывали Сулейманова с контролем над системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». Также сообщалось, что в прошлом мужчина был судим за мошенничество и отмывание денег.

Ранее у обвиняемого в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова не нашли имущества для погашения долга. Сумма задолженности Геворка Саркисяна превысила 72,4 миллиона рублей. Однако, как следует из материалов, в июне 2023 года производство было прекращено по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества, а также отсутствия информации о принадлежащих ему денежных средствах. Уголовное дело, возбуждённое против Саркисяна, включает в себя несколько эпизодов мошенничества, в том числе в отношении семьи известного исполнителя. Обстоятельства выдачи займа и последующие события стали предметом тщательного расследования правоохранительных органов.