Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 00:31

У скончавшегося фигуранта дела Сулейманова прошли обыски перед арестом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В правоохранительных органах сообщили о проведении обысков у Абакара Дарбишева незадолго до его ареста. Скончавшийся Дарбишев являлся фигурантом дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Незадолго до задержания у него прошли обыски», — сообщил собеседник агентства.

Пьяный челябинец решил хайпануть, разорвав паспорт: «выступление» оценили в МВД и наградили уголовкой
Пьяный челябинец решил хайпануть, разорвав паспорт: «выступление» оценили в МВД и наградили уголовкой

Ранее сообщалось о задержании в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. Сулейманов считается одним из самых скрытных миллиардеров России, которого СМИ связывают с контролем над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». По некоторым данным, у Сулейманова есть судимости за мошенничество и отмывание денежных средств. Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar