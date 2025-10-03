Самого скрытного миллиардера России задержали по подозрению в убийстве в Москве

В Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. Об этом сообщает SHOT. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ибрагим Сулейманов считается одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров страны. Ранее СМИ связывали его с контролем над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». По данным следствия, у Сулейманова есть судимости за мошенничество и отмывание денег.

