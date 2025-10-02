Названа сумма, из-за которой нефартовый лудоман расправился с женой и двумя дочками

Ульяновский лудоман лишил жизни жену и двух малолетних дочерей из-за накопившихся долгов в размере около полумиллиона рублей. Он проиграл их в онлайн-казино, передаёт Baza.

Ильмир М. заявил на допросе, что не хотел, чтобы платить по кредитам пришлось его семье. По версии следствия, после совершения преступления мужчина попытался инсценировать разбойное нападение, чтобы ввести правоохранителей в заблуждение. Однако в ходе осмотра места происхождения следователи установили отсутствие признаков проникновения в жилище посторонних.