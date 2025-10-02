Названа сумма, из-за которой нефартовый лудоман расправился с женой и двумя дочками
Убитая женщина и подозреваемый. Обложка © Telegram / Baza
Ульяновский лудоман лишил жизни жену и двух малолетних дочерей из-за накопившихся долгов в размере около полумиллиона рублей. Он проиграл их в онлайн-казино, передаёт Baza.
Ильмир М. заявил на допросе, что не хотел, чтобы платить по кредитам пришлось его семье. По версии следствия, после совершения преступления мужчина попытался инсценировать разбойное нападение, чтобы ввести правоохранителей в заблуждение. Однако в ходе осмотра места происхождения следователи установили отсутствие признаков проникновения в жилище посторонних.
Напомним, в Ульяновске произошло тройное убийство: в одной из квартир были обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. Основной подозреваемый в совершённом преступлении — Ильмир, отец семейства, трудившийся в фирме по установке пластиковых окон. По имеющейся информации, мужчина страдал от игровой зависимости. Прибывшей на место бабушке он пытался убедительно рассказать о нападении неизвестных лиц, однако собранные в ходе следствия доказательства прямо указывают на его вину. После предполагаемого совершения преступления подозреваемый предпринял попытку свести счёты с жизнью.
