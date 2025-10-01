В убийстве матери с двумя дочками в Ульяновске подозревают отца семейства

В Ульяновске у следствия появился подозреваемый в убийстве женщины и двух её дочек. Предположительно, отец семейства расправился с супругой и детьми, после чего пытался покончить с собой. Сейчас мужчина госпитализирован, пишет Baza со ссылкой на свои источники.

Подозреваемый. Фото © Telegram / insaid173

Первой узнала о преступлении бабушка, которая приехала навестить внучек. Дверь ей открыл отец семьи, его руки были в крови. Сначала мужчина завил, что якобы на квартиру напали неизвестные и убили его близких, а он лишь защищался.

Напомним, в Ульяновске в одной из квартир Заволжского района обнаружены мёртвыми 27-летняя женщина и её две маленьких дочери. Полицию вызвала бабушка. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.