3 октября, 16:16

В Москве суд арестовал миллиардера Сулейманова по делу о заказных убийствах

В Москве суд арестовал миллиардера Сулейманова до 2 декабря

Сулейманов в суде. Обложка © ТАСС / Московские суды общей юрисдикции / Суды общей юрисдикции

Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Как передаёт корреспондент Life.ru, мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме по ходатайству следствия. Объяснялось это тем, что в материалах дела содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье, а также продолжается активный сбор доказательств и установление личности других участников. Пресса была допущена в зал суда только для оглашения окончательного решения по мере пресечения.

В открытой части процесса Сулейманов сообщил о своей предыдущей судимости за мошенничество и легализацию преступных доходов, полученной в середине 2000-х. Он отбыл более чем десятилетний срок заключения и назвал себя акционером. Более того, фигурант отказался признавать вину в организации двух убийств и одного покушения на убийство.

Напомним, что предпринимателя подозревают в организации двух заказных убийств. Первым эпизодом считается убийство профсоюзного лидера Внуковских авиалиний Геннадия Борисова, совершённое в январе 1999 года. Вторым эпизодом проходит убийство бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, которое произошло в 2004 году.

Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. На суде он стоял спиной к залу и прятался от камер
Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. На суде он стоял спиной к залу и прятался от камер

Ранее сообщалось, что задержанному миллиардеру Ибрагиму Сулейманову дважды вызывали скорую помощь прямо в здании МВД «Петровка, 38». Он жаловался на боли в спине и шее. После оказания медицинской помощи допрос продолжался.

