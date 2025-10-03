Боли в спине и уколы на «Петровке 38»: Миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую

Задержанному миллиардеру Ибрагиму Сулейманову дважды вызывали скорую помощь прямо в здании МВД «Петровка, 38». Он жаловался на боли в спине и шее.

По данным Mash, медики сделали бизнесмену обезболивающие уколы, после чего допрос продолжился. Почему именно во время задержания у него возникли такие жалобы, Сулейманов не пояснил.

Напомним, его допрашивают по делу об убийстве Георгия Таля — главы федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, застреленного в центре Москвы в 2004 году. По версии следствия, Сулейманов мог быть организатором преступления.