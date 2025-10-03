Валдайский форум
3 октября, 14:31

Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. На суде он стоял спиной к залу и прятался от камер

Миллиардер Ибрагим Сулейманов. Обложка © Telegram / SHOT

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. Такое решение вынес Басманный суд столицы.

Сулейманов прячется от камер в зале суда. Видео © Life.ru

«Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — огласил решение судья.

На суде Сулейманов прятался от камер и встал спиной к залу. С тремя своими адвокатами он общался на иностранных языках.

Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Предварительно, он расправился с Георгием Талем, возглавлявшим ФСФО в начале 2000-х.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
