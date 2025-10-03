Миллиардеру Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. На суде он стоял спиной к залу и прятался от камер
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве
Миллиардер Ибрагим Сулейманов. Обложка © Telegram / SHOT
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в убийстве. Такое решение вынес Басманный суд столицы.
Сулейманов прячется от камер в зале суда. Видео © Life.ru
«Ибрагиму Сулейманову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — огласил решение судья.
На суде Сулейманов прятался от камер и встал спиной к залу. С тремя своими адвокатами он общался на иностранных языках.
Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Предварительно, он расправился с Георгием Талем, возглавлявшим ФСФО в начале 2000-х.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.