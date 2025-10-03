Четыре выстрела на Басманной: Миллиардера Сулейманова подозревают в убийстве Георгия Таля

Появились детали задержания миллиардера Ибрагима Сулейманова. Указано, что следствие вышло на него в рамках расследования убийства Георгия Таля, возглавлявшего ФСФО в начале 2000-х. Об этом пишет Baza.

Таль в тот период активно участвовал в процедурах банкротства ключевых столичных аэропортов и представлял интересы влиятельных российских бизнесменов. Нападение произошло, когда Таль выходил из дома на Басманной улице: злоумышленник совершил четыре выстрела и скрылся. Медики не смогли спасти бывшего главу ФСФО после экстренной доставки в больницу.

Покушение на Таля было совершено в 2004 году. 48-летний экс-глава ФСФО (1998–2001 гг.) и руководитель Центра проблем антикризисного управления умер в НИИ им. Склифосовского, куда его доставили после стрельбы. Нападение произошло на Старой Басманной: неизвестный произвёл несколько выстрелов и скрылся. Следствие, возбудившее дело по статье «Убийство», не исключало, что мотивом стали профессиональные разбирательства, связанные с его работой в сфере банкротства и оздоровления предприятий.

Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.