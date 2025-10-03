Валдайский форум
3 октября, 07:42

Сулейманова подозревают в убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний»

Миллиардер Ибрагим Сулейманов.

Задержанного в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюзного комитета авиаперевозчика «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 2004 году, пишет SHOT. Жертва была найдена мёртвой в собственном подъезде: судебно-медицинская экспертиза насчитала чудовищное количество ранений — 25 ножевых проникающих ударов.

Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

