Сулейманова подозревают в убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний»
Миллиардер Ибрагим Сулейманов. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанного в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в убийстве председателя профсоюзного комитета авиаперевозчика «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 2004 году, пишет SHOT. Жертва была найдена мёртвой в собственном подъезде: судебно-медицинская экспертиза насчитала чудовищное количество ранений — 25 ножевых проникающих ударов.
Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
