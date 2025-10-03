Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 14:21

Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова, подозреваемого в убийстве

Миллиардер Ибрагим Сулейманов. Обложка © Telegram / SHOT

Суд в столице арестовал фигуранта дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, который подозревается в убийстве, совершённом несколько лет назад. Речь идёт о Муххамеде Дарбишеве. Его роль в преступлении не уточняется.

Фигурант дела Сулейманова умер после задержания от сердечного приступа
Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Предварительно, он расправился с Георгием Талем, возглавлявшим ФСФО в начале 2000-х.

Оксана Попова
