Фигурант дела Сулейманова умер после задержания от сердечного приступа

Как стало известно ТАСС из источников в правоохранительных структурах, один из соучастников предполагаемых убийств прошлых лет, связанных с миллиардером Ибрагимом Сулеймановым, не пережил задержание.

По имеющимся данным, некий Дарбишев был задержан в Московской области, и вскоре после этого его жизнь оборвалась вследствие сердечного приступа. Собеседник агентства уточнил, что, подобно самому Сулейманову, Дарбишев проходил по делу как подозреваемый в совершении убийства. Кстати, на плохое самочувствие жаловался и сам миллиардер.