Фигурант дела Сулейманова умер после задержания от сердечного приступа
Как стало известно ТАСС из источников в правоохранительных структурах, один из соучастников предполагаемых убийств прошлых лет, связанных с миллиардером Ибрагимом Сулеймановым, не пережил задержание.
По имеющимся данным, некий Дарбишев был задержан в Московской области, и вскоре после этого его жизнь оборвалась вследствие сердечного приступа. Собеседник агентства уточнил, что, подобно самому Сулейманову, Дарбишев проходил по делу как подозреваемый в совершении убийства. Кстати, на плохое самочувствие жаловался и сам миллиардер.
Напомним, в Москве арестовали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, совершённом несколько лет назад. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Предварительно, он расправился с Георгием Талем, возглавлявшим ФСФО в начале 2000-х.
