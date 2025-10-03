Пьяный челябинец решил хайпануть, разорвав паспорт: «выступление» оценили в МВД и наградили уголовкой

Против 21-летнего жителя Челябинска, демонстративно порвавшего свой паспорт на видео, планируют возбудить уголовное дело о надругательстве над флагом и гербом России. Об этом сообщил источник «Постньюс» в правоохранительных органах.

Челябинец извинился за порчу собственного паспорта. Видео © VK / «Постньюс»

Молодого человека уже задержали и доставили в отделение. Там он объяснил свой поступок «очень нетрезвым состоянием» и извинился перед всеми, кого мог задеть. По дороге в отделение задержанный попытался исполнить гимн России, но забыл слова уже на второй строчке.

Помимо уголовного дела, правоохранители рассматривают вопрос о лишении его российского гражданства. Видео, на котором мужчина рвёт паспорт и призывает к этому знакомых, появилось в соцсетях утром 3 октября.

