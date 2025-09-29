В Петербурге свекровь и невестка покромсали друг друга ножом во время ссоры

В Санкт-Петербурге в результате бытового конфликта между свекровью и невесткой обе женщины с ножевыми ранениями были доставлены в больницу. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, передаёт 78.ru.

Инцидент произошёл вечером в одной из квартир на улице Солдата Корзуна. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили там 71-летнюю женщину с ранением в области груди, которую в критическом состоянии госпитализировали.

По подозрению в нанесении травм была задержана 39-летняя невестка потерпевшей, у которой медики зафиксировали резаную рану на левом предплечье. Её состояние также оценивается как тяжёлое. В настоящий момент оперативные сотрудники работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в городе Мамоново Калининградской области полицейские задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего. В квартире своей знакомой пьяный мужчина нанёс восьмилетнему сыну хозяйки несколько ударов ножом в область груди и спины. С места преступления нападавший скрылся, но был быстро найден и арестован по горячим следам оперативниками.