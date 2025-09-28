Неадекват наведался на пьянку к знакомой и изрезал ножом её ребёнка

В городе Мамоново Калининградской области полицейские задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

Задержанный за нападение на ребёнка в Калининградской области. Видео © VK / УМВД России по Калининградской области

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс мальчику не менее двух ножевых ранений в грудь и спину. Инцидент произошёл 27 сентября в квартире знакомой подозреваемого. После нападения злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.

«Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии», — сообщили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления. На месте работают оперативно-следственные группы.

