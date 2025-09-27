На Урале отчим швырнул в падчерицу чайник с кипятком за отказ помыть посуду

В Новоуральске произошёл шокирующий случай: отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу, после того как та отказалась выполнять его требование помыть посуду. Пострадавшая сейчас находится в больнице с ожогами лица, сообщает Ural Mash.

Отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу за то, что она не помыла посуду. Фото © Telegram / Ural Mash

Инцидент произошёл на дне рождения матери пострадавшей. Мужчина потребовал, чтобы падчерица убрала за столом, но девочка отказалась. Тогда отчим бросил в неё чайник с кипятком. Пострадавшая выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Она доставлена в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с ожогами 1–2 степени — поражено около 15% лица.

Ранее в Черногорске 31-летний мужчина в ходе конфликта с сожительницей из-за ревности напал на неё с кухонным ножом. В этот момент в ситуацию вмешались дети женщины, в итоге они получили травмы. Девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук, а также ампутацией правого указательного пальца.