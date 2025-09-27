Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 10:06

На Урале отчим швырнул в падчерицу чайник с кипятком за отказ помыть посуду

Ural Mash: На Урале мужчина облил кипятком падчерицу за отказ помыть посуду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Новоуральске произошёл шокирующий случай: отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу, после того как та отказалась выполнять его требование помыть посуду. Пострадавшая сейчас находится в больнице с ожогами лица, сообщает Ural Mash.

Отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу за то, что она не помыла посуду. Фото © Telegram / Ural Mash

Отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу за то, что она не помыла посуду. Фото © Telegram / Ural Mash

Инцидент произошёл на дне рождения матери пострадавшей. Мужчина потребовал, чтобы падчерица убрала за столом, но девочка отказалась. Тогда отчим бросил в неё чайник с кипятком. Пострадавшая выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Она доставлена в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга с ожогами 1–2 степени — поражено около 15% лица.

«Удерживала для отчима»: 10-летняя девочка рассказала об изнасиловании при участии матери
«Удерживала для отчима»: 10-летняя девочка рассказала об изнасиловании при участии матери

Ранее в Черногорске 31-летний мужчина в ходе конфликта с сожительницей из-за ревности напал на неё с кухонным ножом. В этот момент в ситуацию вмешались дети женщины, в итоге они получили травмы. Девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук, а также ампутацией правого указательного пальца.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar