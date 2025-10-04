У обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова не нашли имущества для погашения долга
Обвиняемый в мошенничестве в отношении Газманова должен 72,4 млн рублей
Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович
В отношении Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, прекратили исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества и средств. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов и судебные документы. Подмосковные приставы возбудили исполнительное производство в марте 2023 года на основании исполнительного листа, выданного Мосгорсудом в ноябре 2022 года, пишет РИА «Новости».
Сумма задолженности Саркисяна превысила 72,4 миллиона рублей. Однако, как следует из материалов, в июне 2023 года производство было прекращено по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества, а также отсутствия информации о принадлежащих ему денежных средствах.
Согласно судебным документам, иск к Саркисяну был подан ещё в августе 2021 года. Истец требовал взыскать с него долг по займу, полученному в 2019 году. Черемушкинский суд отклонил иск в апреле 2022 года, но Мосгорсуд отменил это решение в сентябре 2022 года и постановил взыскать долг с Саркисяна.
Уголовное дело, возбуждённое против Саркисяна, включает в себя несколько эпизодов мошенничества, в том числе в отношении семьи известного исполнителя. Обстоятельства выдачи займа и последующие события стали предметом тщательного расследования правоохранительных органов.
Ранее Life.ru рассказал о проверенном способе защиты от телефонного обмана. Использование специальных кодовых слов или вопросов во время звонков — надёжный способ защититься от мошенников. Для друзей это могут быть моменты из школьных лет, например: «С какого класса мы знакомы?» Для родственников — семейные события, а для коллег — рабочие детали вроде номера офиса или отдела. Главное — быть внимательным и уметь проверить, кто звонит.
