У обвиняемого в мошенничестве в отношении Газманова не нашли имущества для погашения долга

В отношении Геворка Саркисяна, обвиняемого в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова, прекратили исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества и средств. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов и судебные документы. Подмосковные приставы возбудили исполнительное производство в марте 2023 года на основании исполнительного листа, выданного Мосгорсудом в ноябре 2022 года, пишет РИА «Новости».

Сумма задолженности Саркисяна превысила 72,4 миллиона рублей. Однако, как следует из материалов, в июне 2023 года производство было прекращено по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества, а также отсутствия информации о принадлежащих ему денежных средствах.

Согласно судебным документам, иск к Саркисяну был подан ещё в августе 2021 года. Истец требовал взыскать с него долг по займу, полученному в 2019 году. Черемушкинский суд отклонил иск в апреле 2022 года, но Мосгорсуд отменил это решение в сентябре 2022 года и постановил взыскать долг с Саркисяна.

Уголовное дело, возбуждённое против Саркисяна, включает в себя несколько эпизодов мошенничества, в том числе в отношении семьи известного исполнителя. Обстоятельства выдачи займа и последующие события стали предметом тщательного расследования правоохранительных органов.

